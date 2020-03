Gastouders vinden het onverstandig dat iedereen zich aanbiedt als oppas

Daphne Swart van brancheverening Nysa gaat nog een stapje verder: "Iedereen moet een pas op de plaats doen om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt." Zij vindt het terrecht dat kinderen niet naar de gastouders mogen, maar dan moeten kinderen ook niet door een ander worden opgevangen, tenzij dat noodzakelijk is. Door zoveel mogelijk thuis te blijven wordt de kans op verspreiding van het virus steeds kleiner, daarnaast heeft niet iedereen de specifieke kennis die nodig is om kinderen op te vangen, aldus Daphne Swart.

