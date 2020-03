Rode Kruis opent hulplijn voor mensen in thuisisolatie

De lijn is vandaag vanaf 09:00 uur geopend. "We krijgen signalen dat er veel ouderen zijn met zorgen", verklaart directeur Marieke van Schaik. "Via de Rode Kruis Hulplijn kunnen we over de zorgen praten, advies geven over hun specifieke situatie en waar nodig ook doorverwijzen naar de juiste hulp."

'Saamhorigheid, maar minder samen'

De directeur merkt dat er veel mensen zijn die willen helpen, maar benadrukt dat het wel veilig moet zijn. "We zien enorme saamhorigheid in de samenleving, terwijl we juist minder samen kunnen zijn", legt ze uit.

Zo blijkt uit eigen onderzoek dat een groot deel van de bevolking bereid is om boodschappen te doen voor andere mensen. "Dat is mooi", vindt Van Schaik. "Maar het is wel belangrijk dat we kijken hoe we het betalen veilig kunnen doen, zonder in contact te komen met de persoon die in quarantaine of isolatie zit."

Zelf heeft het Rode Kruis getrainde hulpverleners paraat staan. Ook kunnen mensen zich nog aansluiten bij het burgerhulpnetwerk Rode Kruis Ready2Help.

Van streek raken

Daarnaast heeft het Rode Kruis nog een aantal adviezen voor mensen die zich zorgen maken. Zo is het volgens de noodhulporganisatie verstandig om alleen te luisteren naar betrouwbare bronnen, als het om het coronavirus gaat. Te denken valt aan de Wereldgezondheidsorganisatie, het RIVM en het Rode Kruis.

"En als je merkt dat bepaalde nieuwsberichten ervoor zorgen dat je van streek raakt, kun je dat soort berichten beter mijden."

Gezonde levensstijl

Bovendien worden mensen die thuis moeten blijven, aangeraden om een dagschema aan te houden en te kiezen voor een gezonde levensstijl. "Het is het beste om bij angst het drinken van alcohol achterwege te laten", vervolgt de organisatie.