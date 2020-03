Gooise huisartsen luiden noodklok: "Druk op huisartsenzorg neemt toe, bel niet onnodig"

BUSSUM - De Gooise huisartsen luiden de noodklok nu vanwege het coronavirus de druk op de huisartsenzorg enorm toeneemt. "Het is allemaal nog maar net te behappen", zeggen huisartsen René Batenburg en Wouter Blokhuis.

Door het coronavirus wordt er flink meer gebeld naar de Gooise huisartsen: het aantal telefonische vragen in de praktijken en op de regionale huisartsenpost is met 30 procent gestegen.

De huisartsen vrezen dat de toenemende drukte de komende tijd wel degelijk gevolgen gaat hebben voor de reguliere huisartsenzorg. "Het is belangrijk dat we onnodige praktijkbezoeken overdag zoveel mogelijk voorkomen om verdere verspreiding van het virus te beperken. Het kan dus zijn dat de huisarts een controle voor een chronische aandoening uitstelt of vervangt door een telefonisch consult", zeggen de huisartsen.

Zelfzorgadvies

Om de drukte wat weg te nemen zullen de Gooise huisartsen mensen met klachten vaker een zelfzorgadvies geven en vragen niet naar de praktijk te komen. Als dat nodig is, zal de huisarts wel terugbellen en telefonisch een consult geven. "Vragen die veilig uitgesteld kunnen worden, worden uitgesteld. Het spreekt vanzelf dat we natuurlijk de gezondheidsproblemen die wel beoordeeld moeten worden blijven behandelen."

De huisartsen roepen patiënten ook op niet voor elk wissewasje te bellen. Mensen die bijvoorbeeld alleen hoesten en geen koorts hebben, worden gevraagd niet te bellen. Ook roepen de huisarten met klem op om nooit zomaar naar de praktijk te komen, met welke klachten dan ook.