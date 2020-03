Stilte rondom kroegen en restaurants: "Op Schipholplaza is het heel stil"

Luchtvaartverslagever Doron Sajet staat vanmorgen op Schiphol, een plek waar de horeca normaal gesproken het grootste deel van de dag open is. "Het is heel stil op de Plaza, restaurants als de Burger King en de La Place zijn nu dicht", zegt hij.

Niet alleen op Schiphol laza is het een stuk rustiger, ook aan de andere kant van de douane zijn alle restaurants dicht. "De restaurants, maar ook de luxe lounges, zijn gesloten. Een van de luxe lounges is omgetoverd tot een wachtruimte voor passagiers."

Nieuwe cafés

Chantal Bos, verslaggever in de regio West-Friesland, vertelt dat ze gisteravond in Hoorn de luiken van de cafés al op tijd dicht zag gaan. Voor sommige ondernemers is het een extra grote domper: "Twee kroegen waren pas net geopend, voor hun is dit natuurlijk een flinke tegenvaller."