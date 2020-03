Geen 130 kilometer per uur meer over de snelweg, maximumsnelheid vanaf vandaag naar 100

Dat betekent dat er geen 130 kilometer per uur gereden mag worden gereden over de Afsluitdijk en andere stukken snelweg in de provincie. De Afsluitdijk was in 2011 nog het eerste stuk waar 130 kilometer per uur gereden mocht worden.

Hoewel de maximumsnelheid overdag wordt verlaagd, mag er 's avonds en 's nachts harder gereden worden. De nieuwe maximumsnelheid geldt alléén tussen 6.00 en 19.00. Onderstaande verkeersborden moet dit op de snelweg verduidelijken.