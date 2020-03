Moeder biedt zich aan als oppas: "We moeten met z'n allen hand in hand staan"

Samantha Ophof woont in een flatwoning in Bussum. Ze heeft zelf twee kinderen, maar daar kunnen er nog wel een paar bij voor de komende weken. Ze heeft daarom zichzelf via Facebook aangeboden als oppas voor ouders, die bijvoorbeeld in de zorg, bij de brandweer of de politie werken. Ze wil op die manier de mensen steunen, die hard werken om de Corona-crisis aan te pakken. "We moeten met z'n allen hand in hand staan om elkaar te helpen."