Stadsdominee Haarlem predikt nu via podcast door coronamaatregelen

HAARLEM - Door de coronamaatregelen ziet de Protestantse Gemeente Haarlem zich genoodzaakt om de zondagsdiensten voorlopig niet door te laten gaan. Stadsdominee Tom de Haan besloot daarom om zijn dienst als podcast uit te brengen.



"Nu luisteren veel mensen mijn preek thuis. Dat geeft ook een soort gevoel van verbondenheid", vertelt de stadsdominee. De Haan werkte ooit als eindredacteur bij de landelijke radio en naar eigen zeggen heeft hij "zijn radioverleden weer eens van stal gehaald."

Lastig besluit Het was voor de kerk een lastig besluit om de zondagsdiensten niet door te laten gaan. Juist in tijden van crisis is de kerk voor veel mensen een plek om bij elkaar te komen. "Het voelt voor ons heel onnatuurlijk. Onze samenkomsten zijn voor ons heel belangrijk maar we willen ook gehoor geven aan wat onze landelijke kerk en het kabinet ons adviseren", vertelt Willemijn van Dijk-Heij, dominee in de St. Bavokerk.

Maatregelen verlengen Landelijk is er vanuit de protestantse kerk besloten om de maatregelen in ieder geval tot en met 31 maart aan te houden. "Ik vermoed dat wij nu ook gaan verlengen tot en met 6 april", aldus Willemijn van Dijk-Heij, naar aanleiding van de persconferentie van ministers Bruno Bruins van medische zorg en Arie Slob van onderwijs. Bekijk hier de hele reportage. Tekst loopt door onder de video.

De dienst mag dan vervangen zijn door een podcast, kerkgangers die tóch de behoefte voelen om bijvoorbeeld een kaarsje aan te steken kunnen vanaf nu in kleine getalen iedere dag tussen 12:00 en 14:00 in de St. Bavokerk terecht. "We willen mensen toch de kans geven om een kaarsje te branden of om in alle rust een gebed uit te spreken, juist nu", aldus van Dijk-Heij.

Binnenwandelen "We moeten elkaar natuurlijk niet opzoeken maar als kerk willen we open zijn voor de mensen. Iedereen voelt de angst en dan moet dit toch een plek zijn waar je veilig kunt binnenwandelen, al is het maar twee uurtjes per dag", vertelt stadsdominee De Haan.

Quote Ontmoeting blijft het belangrijkste Tom de Haan - stadsdominee haarlem