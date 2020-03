Ouders bezorgd over opvang kinderen na sluiting scholen: "Ik heb geen alternatief"

"Ik denk dat ik wel thuis moet blijven", vertelt ook Chantal Bosloopen. Zij werkt in de thuiszorg. "Want verder is er ook geen oppas in de buurt die hem op kan vangen. Dat is moeilijk."

Ze is in tweestrijd over het thuisblijven: "Aan de ene kant denk ik van yes, we gaan vakantie vieren. Maar aan de andere kant denk ik, ik help liever de oudere mensen", zegt ze. "Thuiszitten is ook niet alles."

Financieel

Voor Mirella is het nog onduidelijk wat voor financiële gevolgen het thuisblijven kan hebben. "Dit is natuurlijk wel een hele bijzondere situatie, dus daar moet ik in overleg mee met mijn werkgever", vertelt ze. "Het is heel onzeker."