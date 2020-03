Aalsmeerse opa en oma zijn goed voorbereid: "Genoeg in huis en we blijven zo veel mogelijk binnen"

Piet en Gerda Leegwater (beiden 83) wonen in Aalsmeer. Nu de corona-uitbraak in Nederland steeds grotere maten aanneemt nemen zij het zekere voor het onzekere. "Het gaat wel aardig goed. We vermijden grote mensenmassa's en gaan ook niet naar grote evenementen. We blijven lekker in ons eigen huissie."

De belangrijkste levensbehoefte is natuurlijk om te zorgen voor genoeg eten en drinken. Daarvoor moeten ze wel langs de supermarkt. "We gaan zo vroeg mogelijk, dan is het niet zo druk, dan gaat het prima. We houden afstand van iedereen en geen handjes geven."

Texel

In de zomermaanden zijn Piet en Gerda veel op Texel. Ze hebben daar een vakantiehuisje en spenderen er enkele maanden per jaar. "Het is daar natuurlijk wel veilig. Als je met de boot gaat moet je in de auto blijven zitten. We willen er wel naartoe maar het weer is ook nog niet alles. Zodra het zonnetje komt denk ik wel dat we een weekje of een paar weken gaan."

De Aalsmeerse grootouders komen niks tekort. "Voorlopig hebben we genoeg in huis en anders komt Joris of jij en zetten jullie de boodschappen gezellig bij de deur neer. Dat lijkt me het beste."