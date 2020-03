Hilversumse acteur merkt gevolgen Corona: "Mijn filmcarrière staat op dit moment stil"

HILVERSUM - Alle maatregelen hebben ook gevolgen voor de filmcarrière van Olivier Richters. De 2 meter 18 lange acteur denkt dat diverse filmrollen niet door zullen gaan, omdat hij überhaupt niet op de filmset kan komen.

De boomlange Richters timmert sinds vorig jaar stevig aan de weg om door te breken in de internationake filmwereld. Met succes, want hij is dit jaar (zoals het er nu naar uit ziet) te zien in vier bioscoopfilms en twee series.

Quote "Ik denk dat een aantal rollen in Amerika automatisch niet doorgaan." Olivier Richters - Acteur

Ondertussen heeft de Hilversummer al veel meer in de pijplijn, maar door onder meer de reisbeperkingen richting de Verenigde Staten zijn nieuwe rollen onzeker. "Ik heb net een paar castings ingeleverd en die zijn in Amerika. Ik denk dat die rollen automatisch niet doorgaan. Mijn filmcarrière staat op dit moment stil."



Bekijk hieronder het interview waarin hij meer over vertelt over de effecten op zijn carrière (tekst gaat verder onder video):

Joost Lammers / NH Nieuws

Veel films (zoals de nieuwe James Bond-film) worden uitgesteld en ook de opnames staan op een laag pitje. "Een bekende stuntcoördinator in Engeland zegt dat er bijna geen werk is in stuntland. Ik ben blij dat mijn carrière vorig jaar is gestart, want als dat avontuur nu pas startte was ik de klos geweest."



Denkt Olivier dat de première van zijn eerste groot film, Black Widow van Marvel, doorgaat? (tekst gaat verder onder video):

NH Nieuws

Ook in Nederland merkt hij de effecten van alle maatregelen. Een gastoptreden als speciale gast bij Comic Con in Utrecht, waar hij handtekeningen zou uitdelen en vragen beantwoorden gaat niet. Dat evenement voor film- en fantasy-liefhebbers is afgeblazen, maar hij had sowieso al twijfels over zijn deelname vanwege het feit dat hij dan zelf het risico zou lopen besmet te raken met Covid-19.



Hij begroet zijn fans die met hem op de foto willen nu ook anders (tekst gaat verder onder video):

NH Nieuws

Hij heeft alle begrip voor de maatregelen en heeft ondertussen ook genoeg te doen. Zijn online supermarkt heeft namelijk net als de gewone supermarkten te maken met een sterk toegenomen vraag aan artikelen. "De orders zijn qua waarde verdubbeld. We moeten zelfs enkele vriescontainers bij gaan plaatsen."