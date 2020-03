Brand bij politiebureau Beverwijk: verdachte man gezocht

BEVERWIJK - B ij het politiebureau van Beverwijk is vanochtend een brandje geweest. De politie is een zoektocht gestart naar de mogelijke aanstichter.

Hoe groot de brand precies was, is nog niet duidelijk. De brand was buiten het bureau aan de Laan der Nederlanden.

Hoodie

Getuigen hebben aan de politie laten weten dat er iemand is weggelopen na de brand. Naar deze man wordt nu met man en macht gezocht. Ook vliegt er een helikopter boven Beverwijk.

Volgens de politie is het een man die slecht loopt en een zwarte hoodie draagt. Ook heeft hij een blauw geruite jas. Wie hem ziet, moet 112 bellen.