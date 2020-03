Tweede hamsterdag: "Nogal druk, maar minder heftig dan gisteren"

NOORD-HOLLAND - Ook vandaag werd er weer gehamsterd in de Noord-Hollandse supermarkten. "Het was nogal druk", laat een woordvoerder van supermarktketen Vomar weten. "Maar het was minder heftig dan gisteren."

Vooral vrijdag was te merken dat er gehamsterd werd. "Gisteren hebben we extreem veel verkocht", laat de woordvoerder van Vomar weten. "Toen hebben we zo goed als een dubbele omzet gedraaid van een normale vrijdag."

Maar ook vandaag werd er dus weer flink ingekocht. Vomar laat weten dat rond 13.00 uur vanmiddag alweer zestig procent meer was verkocht dan normaal op een zaterdag het geval is.

Beheersbaar

Toch maakt de winkelketen zich niet zorgen: "Natuurlijk hebben wij ook lege schappen. Maar we weten het weer heel behoorlijk aan te vullen. Tot nu toe is het beheersbaar", vertelt de woordvoerder. "Het is mooi om te zien hoe iedereen een stapje harder zet." Zelfs kantoorpersoneel stroopt de mouwen op in het distributiecentrum.