Instappen via de achterdeur en afzetlinten in de bus: maatregelen tegen corona

HAARLEM - Bij de voorste deur instappen, een kaartje kopen en de chauffeur vriendelijke groeten: het kan allemaal even niet in de bussen van Connexxion. Dat merkten vandaag ook de passagiers op station Haarlem. Vanwege het coronavirus moet iedereen achterin instappen.

Kaartjes online

Een kaartje kopen bij de chauffeur zit er niet meer in. Dat moet online gedaan worden. Sommige reizers zijn vergeten om een e-ticket te kopen of liepen online tegen problemen aan. In Haarlem zijn de buschauffeurs deze zaterdag schappelijk: de reizigers zonder chipkaart of e-ticket mochten gewoon instappen. Maar vanaf maandag zal er wel weer strenger gecontroleerd worden.