Volle stranden na afgelasten sportactiviteiten: "Alles is dicht en je moet toch wat"

WIJK AAN ZEE - Ouders zijn massaal met hun kinderen naar het strand gegaan nu allerlei sportactiviteiten zijn afgelast vanwege het coronavirus. Het strand van Wijk aan Zee was aanzienlijk drukker dan normaal.

"Op dit tijdstip zou ik inderdaad bij het voetbal zijn", zegt een vader. "Dus nu maar een loopje op het strand maken met mijn gezin." Verderop zitten twee vriendinnen met hun kinderen op een zandheuvel: "Lekker buiten uitwaaien. Van alles is dicht en je moet toch wat."

"Normaal staan we op het voetbalveld, maar nu zijn we maar lekker naar het strand gegaan"

Haar vriendin vult aan: "Mijn zoontje zou gaan zwemmen, maar het zwembad is dicht. We wilden toch wel wat doen; een frisse neus halen."

"Normaal staan we zaterdag op het voetbalveld en het korfbalveld", legt een moeder uit. "We willen niet dat de kinderen de hele dag voor de televisie hangen, dus vandaar dat we lekker naar het strand zijn gegaan."