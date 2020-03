Amsterdamse ondernemer vast in Marokko: "Ik heb geen idee waar we naartoe moeten"

AMSTERDAM - De vakantie van Aziz Bokazini uit Amsterdam wordt onverwachts en ongewild langer. Hij hoorde vanochtend via familie in Nederland dat zijn terugvlucht niet doorgaat. "En dat bleek nog te kloppen ook!"

Bokazini is met zijn vrouw, kind en twee vrienden aan het reizen in Marokko. Ze zouden dinsdag een einde maken aan de rondreis en terugvliegen met Transavia. Die luchtvaartmaatschappij probeerde hij te bereiken vandaag maar dat is nog niet gelukt. "Mijn roots liggen in Marokko en zelfs ik heb geen idee waar we naartoe moeten."

Koffiehuis In Amsterdam heeft Bokazini twee bedrijven, koffiehuis Vanaut aan de Postjesweg en internetbureau Zoutpeper. Het koffiehuis wordt nu gerund door twee personeelsleden en als een van de twee niet kan werken, moet de zaak dicht. "De meiden hoeven nu niet naar school, maar als ook maar een ouder belt dat ze het werken onverantwoord vinden, dan moeten we de deuren sluiten." Nu merken ze al dat er minder mensen in de zaak komen.

Ook voor het internetbureau moet Bokazini in Nederland zijn. "Op de dag dat ik zou landen heb ik de eerste afspraken al staan met klanten. Die moet ik nu maar via Skype gaan doen ofzo." Tijdens het telefonisch interview valt de verbinding een aantal keer weg. "Dit ga ik straks ook met mijn klanten krijgen."

Langere vakantie Ondanks de situatie maakt het reisgezelschap er het beste van. "De sfeer was goed, tot vandaag. Hoewel, nu nog steeds hoor! We maken er het beste van!" Als ze echt niet terug kunnen naar Nederland, rijdt Bokazini naar familie in het noorden van Marokko. Dat is nog wel 1000 kilometer rijden.

Intussen merken ze wel dat er iets verandert in Marokko. "We zijn vanochtend vertrokken uit Essouaira. Daar kregen we te horen dat gisteravond laat een Duitser is afgevoerd naar het ziekenhuis, met heftige klachten. Dus het begint hier nu ook." Onderweg merken ze dat er meer politiecontrolepunten zijn dan eerder. Transavia laat in een reactie weten dat het enorm druk is en dat ze hun best doen om iedereen zo goed mogelijk te helpen en vluchten om te boeken. "Weet dat we er alles aan doen", zegt een woordvoerder.