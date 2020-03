Burgerinitiatief 'Stop de boskap' ingetrokken na overleg met gedeputeerde

SCHOORL - Het burgerinitiatief 'Stop de boskap' tegen het kappen van twee bossen in de Schoorlse Duinen is ingetrokken. Dat laat de provincie weten.

Het initiatief is ingetrokken naar aanleiding van overleg tussen gedeputeerde Esther Rommel en de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord Kennemerduingebied over de boskap in het duingebied.

In de eerste instantie zouden er twee stukken bos gekapt worden, het Leeuwenkuilbos en het Dr. Van Steijnbos. Uit het overleg is nu gebleken dat het Leeuwenkuilbos voorlopig blijft staan.

Uitstel

Eigenlijk zou de dag des oordeels al op 3 februari plaatsvinden. Tijdens de zitting vroeg gedeputeerde Esther Rommel op het laatste moment nog een laatste keer een gesprek aan met de tegenstanders. Nu blijkt dat dat zijn vruchten heeft afgeworpen.