Eenzame bezoeker Bazaar nog niet op de hoogte van corona: "Alles is langs me heengegaan"

BEVERWIJK - Een maagdelijk parkeerterrein. Zo ver het oog reikt geen auto te bekennen vanmorgen op het parkeerterrein van de Bazaar in Beverwijk, in de voksmond 'de Zwarte Markt.'

Maar in de verte komt toch iemand aan fietsen, een lege boodschappentas in de aanslag. Alle gelegenheden waar meer dan honderd mensen samenkomen zijn vanwege besmettingsgevaar op slot, maar deze man uit Heiloo heeft de afgelopen weken andere dingen aan zijn hoofd gehad en is niet op de hoogte. "Nee, ik ben verrast."

"Ik heb een longontsteking gehad en had nauwelijks kracht, dus alles is langs me heen gegaan. Ik zag wel dat het drukker was dan normaal bij de dokter, maar echt: ik wist van niks. U moet een longontsteking niet onderschatten hoor. Dan ben je echt een tijdje van de wereld."