Recordpoging: hamburger van drie kilo eten

Hilversummer Olivier Richters, die tegenwoordig in Eemnes woont, weet wel wat veel eten is. De acteur eet om zijn lichaam sterk te houden namelijk zeven maaltijden per dag. Maar tien hamburgers van driehonderd gram per stuk is toch wel andere koek.



"Het begon als een grapje en dat heb ik doorgezet", zegt Olivier. Zo komt dat beide krachtpatsers tegenover elkaar zitten in het hamburgerrestaurant Burgers van Barneveld om daar een plek op de Wall of Fame te veroveren. Het record staat op negen burgers.



Bekijk in onderstaande video hoe ze het er vanaf hebben gebracht: