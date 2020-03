Klussen op Pampus gaan door: "Het eiland was een quarantaine-eiland, dus waar zit je veiliger?"

MUIDEN - Ondanks het coronavirus wordt er gewoon geklust op forteiland Pampus: stoffen, ramen lappen, schuren, vloertje leggen. Er is genoeg te doen na een lange winter. Wel met een stuk minder vrijwilligers dan gepland, maar de pret is er niet minder om.

Een hoop NLdoet klussen zijn afgelast, maar een groep van tien enthousiastelingen heeft toch de boot naar Pampus gepakt om het fort weer zomerklaar te maken. "Het eiland lijkt klein, maar het is ontzettend veel werk om te onderhouden. En zo'n impuls als vandaag hebben we echt nodig", vertelt beheerder van het eiland Martin Verweij.

Dat is ook een van de redenen dat ze de dag door laten gaan. "Maar dat is niet de enige reden. We achten het ook niet zo'n groot risico omdat we met een kleine groep van 25 mensen zijn, en niet met meer dan 100 mensen. En we zijn een heel geïsoleerd eilandje, dus er zijn weinig invloeden van buitenaf. Dus als iedereen z'n eigen verantwoordelijkheid neemt om niet ziek hierheen te komen, vinden wij dat we het door kunnen laten gaan", legt de beheerder uit.