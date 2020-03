Ziekenhuizen stellen niet-acute operaties uit

Frank de Groot van Spoedzorgnet laat weten dat alle ziekenhuizen in de regio dat gezamenlijk hebben besloten. "Het is een manier om veel bedden en handen te creëren, in geval het nodig is", vertelt hij.

Op meerdere plekken in Noord-Holland maken de huisartspraktijken overuren. In Warmenhuizen is vandaag vanwege een vermoedelijke besmetting van een aantal patiënten een praktijk gesloten. Hoe lang de huisartsenpraktijk gesloten blijft is niet bekend. De huisartsen blijven overigens wel bereikbaar voor spoedgevallen. In een praktijk in Alkmaar redden de assistentes in de praktijk en de medewerkers bij de huisartsenpost het nauwelijks. De telefoon staat roodgloeiend.