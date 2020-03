Ook Hilversumse Buurtmobi houdt coronastop: "Het is helaas niet anders"

HILVERSUM - Ook in de Hilversumse wijk Kerkelanden zijn de gevolgen van de strenge coronamaatregelen voelbaar. De Buurtmobi - dé gratis taxi voor ouderen - stopt tijdelijk met rijden. "Dit was een heel moeilijk besluit, maar we willen niet het risico lopen iemand te besmetten."

De vrijwilligers zitten klaar achter de telefoon. "Goedemorgen mevrouw, u had een rit geboekt voor aanstaande maandag, maar vanwege het coronavirus moeten we alles afzeggen. Helaas, het is niet anders," zegt vrijwilliger Maria tegen een klant.

De Buurtmobi Kerkelanden brengt ouderen naar het winkelcentrum, de dokter of een vriendin. De vervoersdienst wordt gerund door vrijwilligers en de klanten betalen niets voor de service.

Tot 13.00 uur vandaag werden nog een paar laatste ritjes gereden, daarna ging de Buurtmobi in de opslag. "We hopen op 1april weer te rijden," vertelt voorzitter Jerry Braaksma. Het was een moeilijk besluit om te stoppen. "We nemen mensen hun vrijheid af. Zeker in deze tijd, nu mensen juist even naar de dokter moeten, bijvoorbeeld."

Er moesten vandaag veel mensen worden teleurgesteld: