Amsterdamse kermis nog voor opening alweer afgebroken

AMSTERDAM - De kermis is nog geen dag open geweest, maar moet nu al weer worden afgebroken. In het Westerpark ziet kermisexploitant Frans Stuy het met lede ogen aan.

"Ik weet dat het ernstig is", verzucht Stuy. "Maar wat moeten we doen? We kunnen moeilijk doorgaan. Dit gaat voor de sector heel moeilijk worden."

Het is voor het eerst dat Stuy met een dergelijke situatie wordt geconfronteerd. "Dit is voor het eerst voor mij. Maar mijn overgrootvader heeft zoiets in de oorlog ook wel meegemaakt. Droevig word ik er wel van. Het is net een dode stad."