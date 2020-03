Verpleeghuizen beperken bezoek: maximaal één bezoeker per bewoner

N OORD-HOLLAND - Familie en vrienden van verpleeghuisbewoners wordt gevraagd bezoek te beperken. Maximaal één bezoeker per bewoner per dag wordt nog langer toegelaten, eventueel met één kind.

Dat schrijven de zorgorganisaties in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg in Noord-Holland en Flevoland in een gezamenlijk bericht.

Voor de bezoeker en het kind is het van belang dat ze geen symptomen van verkoudheid en griep mogen hebben. De verpleeghuizen raden af om kinderen onder de vijf jaar mee te laten gaan naar de verpleeghuizen.

De verpleeghuizen stoppen met dagactiviteiten. Alleen activiteiten die worden georganiseerd in een ruimte die niet verbonden is met een zorg- of verpleeghuis-locatie, kunnen doorgaan.

Personeel mag niet reizen

"Er wordt veel van het zorgpersoneel gevraagd. Zij blijven pas thuis als zij klachten hebben

zoals hoesten en/of kortademigheid en koorts (boven de 38 graden) zoals de landelijke

richtlijn voorschrijft en mogen ook niet naar het buitenland reizen", laten de verpleeghuizen in een persbericht weten.

"We hebben hen in deze turbulente tijden hard nodig. Behandelaren werken vanuit één locatie en reizen tussen locaties wordt beperkt."

Leerlingen in de zorg zijn beschikbaar om te komen werken, ook als de opleiding besloten heeft te sluiten. Vrijwilligers worden alleen toegestaan als ze helemaal risicovrij zijn en noodzakelijk zijn voor de voortgang op de locatie.