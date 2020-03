Psycholoog geeft corona-advies: "Vermoed dat psychische klachten vlucht gaan maken"

Volgens de psycholoog werd er eerst 'vrij laconiek' gereageerd op alle gebeurtenissen, maar na Rutte's laatste toespraak is daar verandering in gekomen. Coppens: "We merken in de praktijk dat de sfeer anders is. Het loopt nog geen storm, maar inmiddels hebben de eerste mensen met psychologisch-gerelateerde vragen over het coronavirus zich gemeld."

Coppens is eigenaar van praktijk iPractice in Amsterdam. Met het online loket wil hij anticiperen op de toenemende angst onder Nederlanders. "Daar wil ik op anticiperen. Je moet nu preventief een coronapunt maken, waar mensen hun vragen kunnen stellen. Wij geven gratis éénmalig advies."

Massale corona-paniek: "Over vier maanden weten we pas wat ‘gek’ en ‘normaal’ is"

Klachten

Volgens de psycholoog zijn er twee soorten psychische klachten die het vaakst voorkomen tijdens een crisis zoals deze. Coppens: "Angst en somberheid komen het meeste voor. In het geval van angst wil je dat mensen hun angst samen delen. Dit helpt, zonder de aanleiding van het probleem direct op te lossen. Dus deel je zorgen met de mensen om je heen."

Dit leidt tot een dilemma, omdat mensen juist het advies krijgen sociale contacten te beperken. Coppens: "Zoek elkaar online op of via de telefoon, blijf in contact."

Tips

Hij geeft aan dat het belangrijk is om jezelf niet gek te maken met de overvloed aan informatie die via het nieuws beschikbaar is. Coppens: "Als je merkt dat je ongecontroleerd naar het coronanieuws wordt getrokken en hier uren per dag mee bezig bent, is het belangrijk om jezelf te begrenzen. Kijk bijvoorbeeld naar het 8-uur journaal en lees één krant. Houd het daarbij."