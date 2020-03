Hamsteren of niet in Haarlem? "Idioot veel in die karretjes, helemaal niet nodig"

"We maken elkaar een beetje gek", zegt een mevrouw die net uit de supermarkt komt in Haarlem. Binnen zijn de schappen met rijst, langhoudbare melk en blikgroenten nagenoeg leeg. Het is één van de supermarkten waar de mensen aan het hamsteren zijn geslagen.

Tussen de Haarlemse supermarkten zit vrijdag best een verschil qua hamstergedrag. In de Albert Heijn aan het Marsmanplein zijn de schappen nog redelijk gevuld volgens de klanten. Op de afbakbroodjes na dan. tekst gaat verder na video

Wel hamsteraars

Een paar honderd meter verderop, bij de Dekamarkt aan de Rijksstraatweg, lijken meer hamsteraars rond te lopen. "Er valt bijna niet tegenop te werken", verzucht een vakkenvuller naar een klant. En inderdaad blijken de schappen met rijst, afbakbroodjes, crackers, rijstwafels, groenten in blik allemaal bijna leeg. Een Haarlemse zucht vanwege het gedrag van haar stadsgenoten. "Er gaat idioot veel in die karretjes. Dat is helemaal niet nodig. Zaterdag is de winkel open, zondag is de winkel open, de leveranciers rijden gewoon. Jammer."