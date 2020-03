Nijpend huisartsentekort extra voelbaar door coronavirus

ALKMAAR - Nu het coronavirus om zich heen grijpt, staat de telefoon bij huisartsen en de huisartsenpost roodgloeiend. Dat terwijl er ook een schreeuwend tekort is aan huisartsen. Nieuwe patiënten komen er nauwelijks tussen. "Het is een veelkoppig monster", aldus huisarts Kees Koolbergen uit Alkmaar.

Voor Koolbergen is het zelf nog wel te behappen. Dat ligt anders voor de assistentes in de praktijk en de medewerkers bij de huisartsenpost. De telefoon staat daar roodgloeiend. En dat heeft ook te maken met het feit dat de normale griep weer de kop opsteekt. "Er zijn heel veel mensen die gewone virusklachten hebben en normaal gesproken nooit bellen maar door alle onrust over het coronavirus toch angstig worden."

En dat er een ernstig tekort is aan huisartsen wordt in deze tijd gevoeld. Wie net in Alkmaar is komen wonen en nog op zoek is naar een huisarts is vrijwel kansloos. Veel praktijken zijn gesloten voor nieuwe patiënten. Ook bij Koolbergen geldt een patiëntenstop. Alleen mensen die bij elkaar gaan wonen waarvan een van hen al is ingeschreven kunnen er terecht. Ook in geval van geboorte worden nieuwe patiënten aangenomen.

Veelkoppig monster

Koolbergen, die ook bestuurslid is van de huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland spreekt van een 'veelkoppig monster'. Het probleem is niet alleen de vergrijzing waardoor er meer zorg nodig is. Ook staan jonge huisartsen niet te trappelen om een praktijk over te nemen.

Veel nieuwe huisartsen kiezen ervoor om waarnemer te worden. Ze draaien dan diensten op de huisartsenpost als waarnemend huisarts. Dat is financieel aantrekkelijk. "Als ze zien wat een huisarts naast de patiëntenzorg nog allemaal daarnaast te doen heeft, kan ik me voorstellen dat ze zeker in het begin niet staan te springen om een praktijk over te nemen."

Opleidingscapaciteit

Een oplossing voor het tekort aan huisartsen is volgens Koolbergen niet makkelijk. "Als het simpel was, hadden we het allang opgelost." Het probleem is volgens hem ook een tekort aan ondersteunend personeel. "Er wordt gekeken naar uitbreiding van de opleidingscapaciteit voor assistentes. Het aantal opleidingsplekken voor huisartsen is ook al uitgebreid. Er wordt op allerlei manieren gekeken naar oplossingen maar het is ingewikkeld."