Rob uit Zuiderwoude genezen van corona: "Ik dacht dit was het"

ZUIDERWOUDE - Rob van den Hoven is weer beter. Hij liep onlangs corona op in Italië en zat de afgelopen twee weken in thuis-quarantaine, samen met z'n vrouw. Rob werd doodziek, zijn vrouw niet. Rob is opgeknapt en mag eindelijk weer naar buiten. Op z'n werk zeggen ze dat hij nog maar even thuis moet blijven.

"Ik kon me nauwelijks bewegen, had enorme hoofdpijn en moest ontzettend hoesten, met veel dik slijm in je longen, ik dacht eigenlijk: nou dit was het", vertelt Rob in zijn tuin. Hij kan het na vertellen en is helemaal genezen. Volgens de GGD zijn mensen virusvrij als ze geen verkoudheidsklachten meer hebben. Dan zijn ze ook geen drager meer van het coronavirus.

Wandelend gevaar

Rob wil graag genieten van de vrijheid en wil weer kunnen gaan en staan waar hij wil,maar dat valt nog niet mee. "Mensen zijn doodsbenauwd voor mij, ze zien mij als een wandelend gevaar", zegt hij. Ook op zijn werk zien ze hem nog liever niet verschijnen. De verslaggever van NH Nieuws houdt voor de zekerheid ook een beetje afstand.

Boodschapje

Maandag wil Rob echt weer even naar zijn werk. Dit weekend gaat hij gebruiken om weer helemaal de oude te worden en een beetje de deur uit te gaan om een boodschapje te doen.