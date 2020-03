Gooise GGD en huisartsen hebben het razend druk: "We worden door heel Nederland gebeld"

De regionale GGD heeft al twee weken, sinds het eerste besmettingsgeval in 't Gooi, een regionaal informatienummer opengesteld. Mensen kunnen er terecht met al hun vragen en zorgen over het coronavirus. Vanaf het moment dat de lijnen open gingen, wordt er volop gebeld. Met soms wel een piek van bijna 400 telefoontjes op een dag.

De bellers stellen de meest uiteenlopende vragen. Mensen zijn bezorgd om hun eigen gezondheid of die van hun familieleden, maar Kuypers ziet wel een kanteling in de vragen:

Huisartsen: mensen hebben ons nodig

Ook de regionale huisartsen hebben het druk. "De telefoon gaat echt om de haverklap. Het gaat meestal over corona. We kunnen dat woord haast niet meer horen", lacht de assistente van dokter Verhaar uit Weesp. "Maar het is natuurlijk wel een serieuze zaak. Veel mensen bellen ons en denken dat ze het hebben. Dat is vaak niet zo, maar we vinden het al heel fijn dat mensen ons bellen en niet zomaar langskomen. Dat moeten ze zeker niet doen."

Dat de huisartsen het druk hebben, blijkt uit een rondgang langs verschillende praktijken. De wachtrijen aan de telefoon zijn vaak lang.

Bezwijken aan de druk doen ze zeker niet en hoewel het elders in het land soms anders is, blijven de deuren van de huisartsenposten in 't Gooi ondanks het coronavirus gewoon open. "Juist in deze tijden zijn wij meer dan nodig. Dat zijn we ons allemaal bewust", vertelt de assistente van huisartspraktijk Bader en Toutenhoofd in Hilversum. "Er is geen sprake van dat wij onze deuren sluiten, we blijven hard doorwerken."