Heel (Noord-)Holland Helpt! Social media in de bres voor ouderen tijdens het coronavirus

ZAANDAM - Door het coronavirus lijkt het leven in Nederland even stil te staan. Supermarkten worden leeg gekocht. Grote evenementen worden afgelast. Hogescholen en universiteiten sluiten hun deuren. In een periode als deze, waarin mensen elkaar weren vanwege de angst voor besmetting, zijn er ook mensen die juist klaar staan voor hun medemens. Op social media wordt er volop hulp geboden voor de hulpbehoevende.

Er zijn genoeg oudere mensen die bang zijn voor het virus en daardoor liever niet naar buiten willen. Of mensen die om welke reden dan ook in een risicogroep vallen en hulp nodig hebben in het huishouden. De Noord-Hollanders schieten hun medemens te hulp. Zo wordt er bijvoorbeeld op Facebook gevraagd of er mensen zijn voor wie er boodschappen gedaan moet worden of een ander klusje in huis.

Alle beetjes helpen

De Zaanse Timber is verpleegkundige en weet als geen ander hoeveel impact ziekte kan hebben op mensen. "Ik werk momenteel in de ouderenpsychiatrie en zie regelmatig dat mensen vereenzamen door diverse problematiek. Ik kan mij heel goed voorstellen dat met de opkomende drukte in de supermarkten en de media aandacht voor het coronavirus mensen erg bang kunnen worden. En dat dit alles zelfs een invloed kan hebben op het dagelijks functioneren van mensen. Ik wil gewoon op mijn manier een steentje bijdragen."

Blijf de liefde delen

De reacties op social media herstellen je vertrouwen in de mens. De hartverwarmende berichten zijn voornamelijk gericht op de ouderen in de samenleving. Zo schrijft Suzan uit Hilversum: "Vergeet je kwetsbare buurman of buurvrouw niet en bied aan om boodschappen te doen (al dan niet online), zodat ook deze mensen iets in huis hebben en de deur niet uit hoeven . Zij zijn namelijk veel meer de dupe van dit alles. Please blijf liefde delen ipv egoïsme en blijf zorgen voor elkaar!❤️". De Haarlemse Ruth doet met alle liefde de boodschappen voor ouderen en in ruil daarvoor vraagt zij alleen een glimlach.