Onthoofde kat gevonden in Amsterdam

De politie is op zoek naar mensen die informatie hebben over een kat die begin maart onthoofd is aangetroffen in het Flevopark in Amsterdam-Oost. Waarschuwing: afbeelding onder aan het artikel kan als schokkend worden ervaren.

De politie doet onderzoek naar de dood en het achterlaten van het dier en is daarom op zoek naar getuigen. Het lichaam en de kop van de kat werden op maandagochtend 2 maart in de bosjes aangetroffen in de omgeving van een horecagelegenheid in het park.

Het betreft een volwassen Europese korthaar met een rode vacht. De kat was niet voorzien van een halsband en had geen chip. Op de kat zijn geen tekenen van verwaarlozing aangetroffen. Het dier lag waarschijnlijk nog maar kort op de plek in het Flevopark.

Getuigenoproep

Team Milieu van de politie Amsterdam onderzoekt de dood en het achterlaten van het beestje. Mocht je iets hebben gezien rond het dumpen van de kat, of weet je misschien van wie het beestje is geweest, neem dan contact op via 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).