Noord-Hollandse profclubs nemen maatregelen tegen coronavirus

Veel clubs kiezen ervoor om hun spelers enige tijd vrijaf te geven. Bij trainingen wordt er geen publiek toegelaten. De selectie van AZ heeft dit weekend vrijaf en traint met ingang van maandag besloten.

Telstar-trainer Andries Jonker had donderdagavond nog de hoop dit weekend een oefenduel te kunnen spelen, maar dat gaat niet lukken. De training van Telstar is evenmin toegankelijk voor de pers.

FC Volendam is bezig een nieuw trainingsschema te maken en onderzoekt of het mogelijk is een aantal oefenwedstrijden in te plannen. Wie daar wel en niet bij aanwezig mogen zijn, kan de club nu niet zeggen.

Fans die een stadiontour door bijvoorbeeld de Johan Cruijff ArenA hadden willen maken, kunnen daar ook een streep doorheen halen.

Het betaalde voetbal ligt tot en met 31 maart stil om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Het is niet duidelijk hoe de KNVB de competitie straks wil vervolgen. De UEFA praat komende dinsdag met de nationale voetbalbonden hoe het verder moet met de diverser Europese competities en het EK dat komende zomer op het programma staat.