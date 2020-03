Hoelang nog lege schappen? Dit zegt jouw supermarkt over de 'coronarun'

"De collega’s in de winkels, in de logistieke operatie en onze chauffeurs zetten hun schouders er onder en werken met man en macht om alle artikelen zo snel mogelijk weer in de schappen te krijgen. Echter is de vraag momenteel dusdanig groot dat het aanbod niet meteen aansluit op de vraag waardoor artikelen tijdelijk niet in de winkels verkrijgbaar zijn. Dit is van tijdelijke aard, de artikelen stromen in de loop van de dagen weer in."

Albert Heijn: 'Aanvullen waar mogelijk'

Ook de Zaanse grootgutter Albert Heijn ziet een 'run' op houdbare producten en wc-papier. Een woordvoerder laat weten: "We hebben gisteren gezien dat er meer mensen boodschappen deden en dat het coronavirus Nederland bezighoudt. Ook vandaag zal het druk zijn. Veel gekochte producten zijn hygiëne producten (handgels, zakdoekjes, zeep, reinigingsdoekjes)."