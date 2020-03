Koninklijke Horeca Nederland: "Het is een bloedbad in onze branche"

NOORD-HOLLAND - De horeca wordt naar verwachting extreem zwaar getroffen door nieuwe maatregelen van het kabinet in strijd tegen het coronavirus. De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) doet een dringende oproep: "Blijf naar horecagelegenheden komen."

Gisteravond maakte de KHN tijdens een persconferentie bekend dat ze verwachten dat de horecabranche buitengewoon hard getroffen gaat worden door de coronacrisis. Vandaag maakten ze tevens bekend dat horecagelegenheden al een annuleringspercentage van 48% zagen.

Afzeggingen

Ook Noord-Hollandse restaurants herkennen zich in het beeld van de vele annuleringen. Zo laat een medewerkster van restaurant en hotel Merlet in Schoorl weten dat ook zij veel afzeggingen binnen krijgen.

Bij Lucas Rive in Hoorn lijkt het allemaal nog mee te vallen. "Ik hoor van collega's in vooral Amsterdam dat zij wel veel afzeggingen hebben. Zoals het er nu naar uit ziet zijn wij vanavond en morgen gewoon volgeboekt, maar je weet natuurlijk nooit hoe het loopt."

Bloedbad

"Het is een bloedbad in onze branche", aldus Robèr Willemsen, landelijk voorzitter van KHN. "Natuurlijk is goede gezondheidszorg de hoogste prioriteit. Maar zorg alsjeblieft ook voor het horecapersoneel dat hier hard door getroffen gaat worden."

De KHN doet een tweeledige oproep aan het kabinet. "Als je horecagelegenheden open laat, zorg dan ook dat mensen niet te bang zijn om in een restaurant te gaan zitten. En als je dan toch besluit om te gaan sluiten, zorg dan dat er een plan klaarligt voor het personeel."

'Ga naar de kroeg'

Ook heeft Willemsen een boodschap voor alle Nederlanders: blijf alsjeblieft de kroeg bezoeken. "Zo lang je gezond bent en de horecagelegenheid zich aan de regels houdt, dus maximaal 100 personen bij elkaar, blijf dan gewoon doorgaan met je leven. En daar hoort ook bij dat je gewoon naar het restaurant en het café gaat."