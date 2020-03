Extra maatregelen in Noordwest ziekenhuis, radioloog besmet met coronavirus

Diegene heeft geen contact gehad met patiënten, maar wel met collega's. Er wordt nu onderzocht met wie de medewerker contact heeft gehad.

De radioloog blijft in thuisisolatie zitten tot er minstens 24 uur geen klachten meer zijn. Er zijn nog geen besmette patiënten in het ziekenhuis.

Extra maatregelen

Noordwest Ziekenhuis Groep heeft gisteren extra maatregelen afgekondigd, zo mag er nog maar één persoon tegelijkertijd op bezoek komen bij een patiënt en moeten mensen die hoesten wegblijven. Ook worden alle planbare operaties wegens weinig voorraad van maskers en gazen uitgesteld en worden poliklinische afspraken zoveel als mogelijk omgezet in een telefonische afspraak.

Bij mensen met luchtwegklachten die wel door een arts moeten worden onderzocht, zullen op een geïsoleerde plek worden bekeken. Medewerkers van het ziekenhuis werken waar mogelijk thuis. "We begrijpen dat het vervelend is voor patiënten, maar we doen dit om zo min mogelijk mensen in het ziekenhuis te hebben en verspreiding van het virus te voorkomen", zegt woordvoerder Sanne van Hoolwerff.

De maatregelen gelden zowel voor de vestiging in Alkmaar als die in Den Helder.