Vijf jaar Hondsbossche Duinen: Nieuwe duinen, nieuwe natuur?

PETTEN/CAMPERDUIN - Het zeldzame Zandvarkensgras is er terug, net als Zeekool, Strandbiet en het Laksteeltje: Successen genoeg in het vijf-jarige bestaan van de Hondsbossche Duinen. Tegelijkertijd zijn veel vogels hun 'oude dijk' kwijt. "Het is een interessant gebied, maar is het natuur?", vraagt ecoloog Kees Camphuysen zich af.

Het gebied is ingericht op het ontstaan van verschillende soorten duinen, waar nieuwe planten zich kunnen vestigen. Camphuysen: "Het is een groot open gebied dus zaden van planten kunnen hier makkelijk terecht komen. Daar zie je al wat planten groeien in de zandvlakte en zie je zandhoopjes ontstaan."

De Hondsbossche Duinen zijn aangelegd als versterking van de zeewering. Miljoenen kubieke meters zand zijn uitgestort over de dijk, de strekdammen en in zee. "Natuur is een wonderlijk begrip," zegt ecoloog Kees Camphuysen van het NIOZ. "Ze hebben gekozen er een duingebied van te maken, maar ik zie vooral een oerwoud aan bordjes en paden."

Camphuysen volgt vanaf Texel een grote kolonie meeuwen. De vogels hebben zware jaren gehad. "De strekdammen waren natuurlijk ook kunstmatig, maar iedere vogel had zijn eigen dam. We hebben meeuwen gehad die na het opspuiten van het zand iedere dag op dezelfde plek boven hun plek hingen, wachtend tot hun dam weer tevoorschijn zou komen."

Vijf jaar is erg kort om te oordelen over een nieuw gebied. "Die mooie duinen die hier moeten komen kosten heel veel tijd. Misschien wel dertig jaar voordat het echt mooi is, maar tegen die tijd hebben we te maken met de stijgende zeespiegel en moeten we weer nieuwe maatregelen nemen."

Het is vooral een boeiend experiment, vindt Kees Camphuysen. "We moeten niet te hard roepen: 'we maken natuur'. We hoeven ons geen zorgen te maken, want de natuur redt het altijd wel, ook al doet ie niet altijd wat wij willen. Dat is het mooie ervan. Hier wordt een poging gedaan om een landschap te creëeren wat we in Nederland kennelijk graag zien."