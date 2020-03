'Sterkste man' Gerard du Prie op 82-jarige leeftijd overleden

EGMOND AAN ZEE - Voormalig Sterkste Man van Nederland Gerard du Prie uit Egmond aan Zee is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat meldt mediapartner RTV80. Du Prie was in 1979 officieel de eerste Sterkste Man van Nederland. Een jaar later werd hij 8e bij de Sterkste Man van de Wereld.

Du Prie begon al op jonge leeftijd met worstelen en schaatsen. Als lasser en smid verdiende hij de kost voor zijn gezin. Later werd hij uitsmijter bij een groot café. Aan het einde van de jaren 70 werd hij bekend bij het grote publiek door zijn deelname aan Sterkste Man-wedstrijden.

Eerder sprak NH Nieuws met Du Prie hierover. Hij was trots op die periode. In zijn huis hingen nog altijd foto's en krantenartikelen als een soort behang door zijn huis. "Als je goed kijkt was ik goed in veel dingen: worstelen, judoen en schaatsen was ik ook goed in", vertelde hij. "Ik werd op een gegeven moment gevraagd om mee te doen aan de wedstrijd voor 'Sterkste man' en op dat moment werd ik pas beroemd."

Toen Gerard du Prie in 2017 80 jaar oud werd, sprak NH Nieuws hem nog en bleek dat hij nog steeds heel sterk was.