Markt in Amstelveen afgelast: "Onbegrijpelijk dat de Albert Heijn gewoon open blijft"

De marktkoopman is verontwaardigd over het besluit van de gemeente. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de markt wordt afgelast, terwijl mensen wel boodschappen kunnen doen in het winkelcentrum. De markt wordt iedere vrijdag in het midden van het Stadshart in Amstelveen gehouden, maar dat gaat vandaag en aankomende week niet door.

Volgens Jacques worden de kooplieden aan hun lot over gelaten: "De gemeente maakt de kooplieden brodeloos." De kooplieden hebben volgens hem al kosten gemaakt en het is nog maar de vraag of de gemeente ze gaat compenseren. Doordat het bericht pas gister aan het eind van de middag kwam, blijven verschillende kooplieden met hun koopwaar zitten.

Jacques begrijpt dat evenementen worden afgelast, maar vindt de markt geen evenement. "De marktkooplieden hebben standplaatsvergunningen om iedere week op de markt te staan, dat is iets anders dan een evementenvergunning." Daarnaast wordt het volgens Jacques op de markt niet drukker dan binnen in het winkelcentrum.

Hygiënemaatregelen

De koopman vertelt dat alle hygiënemaatregelen van het RIVM om verspreiding tegen te gaan gewoon werden gevolgd.

In een bericht op de website schrijft de gemeente Amstelveen dat de afgelasting in lijn is met de verscherpte maatregelen van het kabinet. De gemeente laat aan NH Nieuws weten dat de markt is afgelast omdat er meer dan 100 mensen naartoe komen. Volgens de woordvoerder is het winkelcentrum gewoon open omdat de gemeente daar niet over gaat.

Naar de rechter

Elders in het land spannen marktkooplieden een rechtzaak aan tegen de gemeente. Henk Achterhuis, voorzitter van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, vindt het oneerlijk dat markten worden afgelast terwijl winkelcentra open blijven. De vereniging spant een kort geding aan tegen de gemeente Dordrecht.