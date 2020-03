Alkmaar Quarantainelocatie klaar voor gebruik: "We doen er alles aan om uitbreiding van het virus te voorkomen"

HEILOO - Voor mensen die het coronavirus onder de leden hebben en niet thuis uit kunnen zieken, heeft de GGD Hollands Noorden een speciale quarantainelocatie ingericht. Hier kunnen bijvoorbeeld ouderen uit een verzorgingshuis, reizigers die zijn teruggekeerd uit besmet gebied, maar ook dak- en thuislozen opgevangen worden.



NH/Tom Jurriaabs

Medewerkers van de quarantainelocatie in Heiloo maken een kamer grondig schoon. Daar verbleef vannacht een man uit Hoorn die verschijnselen van het coronavirus had. Hij mocht vandaag naar huis na een test waaruit bleek dat de man het virus niet onder de leden had. Op de locatie staan er 24 bedden klaar in een voormalige psychiatrische kliniek om deze mensen op te vangen.

Voorbereid Op dit moment zijn er dus geen patiënten in de quarantainelocatie maar dat kan snel veranderen, vertelt Edward John Paulina, directeur van de GGD Hollands Noorden. "Het gaat nu zeker hard, dat zie je nu ook in Brabant. De kans is zeer aannemelijk dat dat ook in onze regio komt. We zijn in ieder geval goed voorbereid als dat gebeurt."

Quote "De medewerkers moeten altijd minimaal twee meter afstand houden" Edward John Paulina