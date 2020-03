Dijklander ziekenhuis neemt ingrijpende maatregelen tegen coronavirus

HOORN - Om kwetsbare patiënten te beschermen en om de kans op verspreiding van het coronavirus te voorkomen, worden bijeenkomsten in het ziekenhuis afgelast of verzet. Ook wordt bezoekers die last hebben van verkoudheid of griepklachten, verzocht om hun bezoek uit te stellen.

Diverse bijeenkomsten in het ziekenhuis worden geannuleerd of verzet. Zo gaat de herdenkingsbijeenkomst voor nabestaanden die aanstaande zaterdag zou zijn, niet door. Evenals de informatieavonden over artrose en ook workshops met patiënten worden geannuleerd. Ook wordt een groot opleidingssymposium verzet dat het Dijklander Ziekenhuis op 20 maart zou houden.

Ook mogen medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis niet meer deelnemen aan zakelijke bijeenkomsten of op zakenreis. Daarnaast mogen medewerkers ook niet meer privé afreizen naar risicogebieden.

Personeelscapaciteit waarborgen

“Deze maatregelen nemen we niet alleen om bij te dragen aan het verkleinen van de kans op verspreiding. We willen hiermee ook inzetten op maximale beschikbaarheid van medewerkers zodat we de zorg voor onze patiënten zoveel mogelijk te kunnen waarborgen", aldus bestuursvoorzitter Arno Timmermans.

Hergebruik maskers

Vanwege de wereldwijde schaarste aan neusmondmaskers onderzoekt het RIVM de mogelijkheden voor sterilisatie en hergebruik van maskers. Verschillende afdelingen van het Dijklander Ziekenhuis zijn dan ook al gestart met het inzamelen van gebruikte maskers.

Op de spoedeisende hulp wordt gebruik gemaakt van een ander alternatief: maskers die het gehele gezicht bedekken. Niet prettig voor zowel patiënten als medewerkers, maar wel noodzakelijke om het gebruik van maskers te verminderen. Voor patiënten die geïsoleerd verpleegd worden, geldt de richtlijn één bezoeker per dag. Ook deze maatregel draagt bij aan minder gebruik van maskers.

Deze adviezen en maatregelen zijn in lijn met de RIVM richtlijnen en adviezen van diverse vakverenigingen. Vooralsnog gelden de maatregelen tot en met mei.