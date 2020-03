Nieuwe corona-maatregelen raken iedereen: dit betekent het voor jouw regio

D e maatregelen van het kabinet om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben de komende weken grote gevolgen voor het openbare leven in Noord-Holland.

Veel musea en evenementenlocaties moeten de deuren sluiten. Ook bijeenkomsten en evenementen met meer dan honderd bezoekers gaan niet door. Daarnaast worden veel sportwedstrijden en -trainingen afgelast.

Onder de musea die dichtgaan, vallen onder meer het Beeld en Geluid in Hilversum, het Rijksmuseum en het Van Goghmuseum in Amsterdam en het Marinemuseum in Den Helder.

Ook blijven de deuren gesloten van poppodium Paradiso. Vrijwilligersdag NLDoet heeft alle evenementen afgelast.

