Nieuwe condor op Hoenderdaell is "een bakbeest"

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer zien maken we kennis met de nieuwe aanwinsten van Hoenderdaell.

Robert Jan de Boer

Dierverzorgster Saskia neemt ons mee naar de quarantaine. Daar zit een indrukwekkende condorman. Hij weegt een kilo of twaalf. Met een spanwijdte van zo'n drie meter tikt ie met gemak de beide muren van zijn verblijf aan. "Het is een bakbeest", zegt Saskia. De vogel komt uit een Afrikaanse dierentuin en moet hier de eerste dertig dagen blijven, totdat blijkt dat hij niets onder de leden heeft. Zo op het oog ziet hij er overigens goed uit.

Quote "Zelfs een zacht, lief beetje van een condor is al erg pijnlijk." saskia verbruggen, dierverzorgster

Het is een Andescondor. In het wild komt hij voor in Zuid-Amerika, maar de verzorgers hebben hem gewoon Bert genoemd. Hoenderdaell heeft al een condorvrouwtje en nu hebben ze daar dus een maatje voor gevonden. Bert is met de hand opgefokt en gewend aan mensen, maar dat maakt hem niet minder gevaarlijk. Saskia: "Zelfs een zacht, lief beetje is al erg pijnlijk. We komen echt zo weinig mogelijk in zijn verblijf."

Kale kop De condor heeft, net als de meeste giersoorten, een kale kop. Dat is natuurlijk reuze handig schoonhouden als je net met je kop in een kadaver hebt gezeten. De mannetjes zijn groter dan de vrouwtjes en te herkennen aan een grote rode kam op z'n kop. In z'n nek heeft ie een mooi witte kraag.

Dat beide condors in de buurt van mensen zijn opgegroeid, zou het paren volgens Saskia kunnen bemoeilijken: "Het is een beetje de vraag of ze elkaar zullen snappen. Of ze het gedrag van elkaar zullen begrijpen. Het is een kwestie van proberen. Ze zullen elkaar niet snel verwonden, daar hoeven we niet bang voor te zijn."

Hoornraven In de ruimte tegenover de condor zitten twee noordelijke hoornraven, die mee zijn gekomen van dezelfde Afrikaanse dierentuin. Ze zullen straks bij de vale gieren in het verblijf komen. "Het is een bewezen broedpaar, dus we hopen dat ze dat hier ook gaan doen", loopt Saskia alvast op de feiten vooruit.

NH

Het is wel een echt stelletje merkten de verzorgers meteen al bij aankomst. Saskia: "Toen ze hier aankwamen, zaten ze ieder in hun eigen kist. Ik denk dat ze zo'n 24 uur apart hebben gezeten. Ze gingen meteen naar elkaar toe en voerden elkaar stukjes kuiken. Superleuk om te zien dat ze elkaar hadden gemist." Ook voor hoornraven geldt dus dat ze de komende tijd nog in quarantaine zullen zitten.