Kogel is door de kerk: Texel bouwt woningen speciaal voor leraren van OSG de Hogeberg

"We kunnen lastig docenten krijgen. Ze willen wel maar als ze geen woning kunnen krijgen dan haken ze af", zegt rector van de OSG de Hogeberg Corrie Eriks. "Ik ben heel blij dat dit is opgepikt. En dat we nu een oplossing hebben die vrij uniek is in Nederland."

Woontij gaat de woningen bouwen op een nu nog braakliggend terrein in Den Burg. "Het worden vijf vrij basic appartementen. Het gaat niet ten koste van reguliere woningzoekenden", zegt Jan van Andel van Woontij, "omdat we naast de afspraken die we met de gemeente hebben over sociale huurwoningen, extra woningen voor docenten toevoegen."

Maximaal drie jaar

De woningcorporatie garandeert per jaar vijf speciale docentenwoningen aan te bieden. "De docenten mogen maximaal drie jaar in dit appartement blijven wonen. Het geeft ze dan wel de ruimte in die periode rustig naar een permanente koop- of huurwoning uit te kijken."

Corrie Eriks kan nu vol vertrouwen nieuwe docenten werven. "Als je nu op Texel komt werken krijg je én een prachtige school én een prachtig eiland én een prachtige woning. Hoe mooi is dat."