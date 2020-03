Provincie pompt twee ton in noodlijdende dierenopvangcentra

"Het zou een half uurtje per dag kosten volgens de overheid, maar we moeten alles bijhouden van alle dieren. Wij zijn er gewoon acht uur per dag mee bezig", vertelde Erik Bruinning van Vogelhospitaal Naarden vorig jaar aan NH Nieuws.

Die administratie is het gevolg van de regelgeving voor de opvang van wilde dieren. Voor dierenopvangcentra gelden tientallen pagina's aan kwaliteitseisen en dan moet er ook nog per opgevangen dier een administratie worden bijgehouden.

Controle door provincie

Sinds 2017 is de controle hiervan een taak van de provincie, maar ondanks dat diverse opvangcentra zelf aangeven niet te voldoen aan de regels, is er geen sprake van handhaving door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD). Gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland Adnan Tekin, vertelde in 2019 aan NH Nieuws: "We hadden last van onderbezetting, maar er zijn nu mensen bijgekomen en gaan we handhaven zodra we ons huiswerk hebben gedaan."

Vorig jaar maakte de provincie bekend te kijken of er extra geld voor de dierenopvangcentra moest komen om aan de regels te kunnen voldoen. De Partij voor de Dieren stelde een bedrag van 150.000 euro voor.

Nu is bekend dat er in totaal 200.000 euro vanuit de provincie naar opvangcentra beschikbaar wordt gesteld. "Dit is nog te weinig, maar we hebben nu goed met centra overlegd hoe we dat geld in gaan zetten. Hierover komt nog een definitief besluit in de zomer", aldus Ines Kostic, Statenlid van de Partij van de Dieren Noord-Holland.