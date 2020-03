Pont in Velsen rest van de dag uit de vaart, dit keer door olievlek op dek

De olie is op het dek terecht gekomen omdat een monteur te veel heeft bijgevuld. De overtollige olie kwam daardoor in een ontluchtingspijp terecht en uiteindelijk door de harde wind op het dek van het schip.

Een woordvoerster van het GVB laat weten dat de pont waarschijnlijk de rest van de dag niet zal varen. Als het gaat regenen kan de olie in het water terechtkomen, wat een milieuovertreding zou zijn. Een gespecialiseerd bedrijf is onderweg om het dek te reinigen, maar dit gaat 'zeker 6 tot 7 uur duren'.

Problemen met spitspont

Eerder dit jaar lag de spitspont twee weken stil door een technisch defect. Het is niet vreemd dat er problemen zijn: de ponten die ingezet worden over het Noordzeekanaal zijn al zeker 90 jaar oud.

De burgemeester van Velsen deed eerder al een dringende oproep aan de gemeente Amsterdam om een oplossing te zoeken, zodat de bedrijfszekerheid van de pont gewaarborgd wordt.

Door het wegvallen van de route over de sluis is de pont voor fietsers de enige manier om van de ene naar de andere kant van het kanaal te komen. In het meest ongunstige geval moeten IJmonders rond de twintig minuten wachten, wat nadelig is voor onder andere scholieren en medewerkers van Tata Steel.