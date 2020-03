Supportersvereniging wil open kanaal voor Ajax - Twente om coronavirus

Zo kregen inwoners van de provincie gisteren het verzoek om sociaal contact zeven dagen lang te vermijden. Noord-Brabant kent de meeste coronabesmettingen van Nederland. In de hoop een verdere verspreiding van het virus te voorkomen, gaan alle wedstrijden Brabantse clubs in het betaald voetbal niet door. Ook grote evenementen in de provincie zijn afgelast.

15.000 leden uit Noord-Brabant

De supportersvereniging van Ajax heeft ruim 15.000 leden uit Noord-Brabant. Brabanders met een kaartje voor de wedstrijd kunnen niet geweerd worden uit het stadion. Toch hoopt de supportersvereniging dat mensen wel de geldende adviezen opvolgen, zo zegt Fabian Nagtzaam, directeur van de vereniging.

"Naast dat de gemeente vraagt om eigen verantwoordelijkheid te nemen, roepen wij Fox Sports op haar kanalen open te stellen. Zo kan elke Ajacied met een kaartje voor Twente-thuis toch de wedstrijd zien, mocht hij of zij besluiten zondag niet af te reizen naar de Johan Cruijff Arena."