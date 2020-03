'Concilie der Lege Kerken' vrijdag in Grote Kerk in Beverwijk

BEVERWIJK - Aanstaande vrijdag organiseert Bert Kisjes (80) het zo genoemde 'Concilie der Lege Kerken' in de Grote Kerk in Beverwijk. Waarom? "We willen het succes met het experiment dat we hier hebben, delen met de buurt, politiek en kerkbesturen in Nederland. Dat de kerk in de 21ste eeuw weer een gezicht krijgt waar we in een stad of dorp samen van kunnen genieten."