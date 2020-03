Zo ontfutselen twee vrouwen een pincode en bankpas in Hilversum

HILVERSUM - Scherm altijd je pincode af. We weten het allemaal, maar toch vergeten we het nog wel eens. Dat het je soms duur kan komen te staan, bewijzen deze twee vrouwen in het Hilversumse winkelcentrum Kerkelanden. Op een gewiekste manier kijken ze de pincode van een vrouw af en nemen ze vervolgens geld op.

Als ze er uiteindelijk een vrouw op leeftijd tussenuit pikken, lopen ze allebei de supermarkt binnen. De één leidt bij de kassa andere mensen af, de ander kijkt ondertussen de pincode van de vrouw af. Even later weten ze ook de pinpas van de vrouw te ontfutselen om er vervolgens duizenden euro's mee te pinnen.

Op camerabeelden is te zien hoe de twee vrouwen al een tijdje staan te posten totdat we een slachtoffer zien waarbij ze toe kunnen slaan.

🚓 Weet jij meer over deze zaak?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000. Bekijk alle zaken uit Bureau NH hier terug.