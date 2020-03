2000 Tata-medewerkers werken morgen thuis ter voorbereiding op coronamaatregelen

IJMUIDEN - Het kantoorpersoneel van Tata Steel werkt morgen thuis. Dit is niet door een corona-uitbraak, maar de staalverwerker wil niet voor verassingen komen te staan als werken op kantoor door omstandigheden niet meer mogelijk is.

De mogelijkheid om thuis te werken had Tata Steel al, maar de systemen zijn nog nooit op zo'n grote schaal getest. Morgen blijven naar schatting 2000 mensen thuiswerken. Tata ziet zelf op dit moment nog geen reden om massaal thuis te gaan werken, maar bereid zich voor. "Het is mogelijk dat de overheid dezelfde maatregelen neemt als in Noord-Brabant", aldus de woordvoerder.

Afspraken verzetten

Het kantoorpersoneel is gevraagd om morgen zoveel mogelijk thuis te werken en alle niet noodzakelijke afspraken te verplaatsen naar een andere dag. Ook de woordvoerder laat weten afspraken te hebben verzet naar volgende week.

Tata Steel heeft verschillende draaiboeken liggen om het bedrijf draaiende te houden. De woordvoerder vertelt dat het coronavirus natuurlijk anders is dan griep, maar dat er in het draaiboek over griep staat hoe het bedrijf draaiende kan blijven als veel mensen tegelijk ziek zijn.

De test staat los van de twee coronabesmettingen die eerder vastgesteld zijn bij medewerkers het bedrijf.