Inbrekers varen 's nachts door Lutjebroek: twee mannen aangehouden

LUTJEBROEK - Twee varende inbrekers zijn afgelopen nacht door de politie in de kraag gevat in Lutjebroek. Met een behulp van een boot waren de twee mannen verschillende tuinen ingeslopen. De politie verdenkt ze van inbraak in schuren bij drie woningen aan de Lelielaan.

Het gaat om een man van 24 jaar zonder bekend adres en een 29-jarige man uit Grootebroek. 's Nachts om 03:00 uur werd de politie opgeroepen omdat iemand de twee mannen zag in de achtertuin van een woning. Verschillende politieauto's gingen op de melding af waarna één van de agenten de mannen opmerkte. Hij stond in een boot op het water en probeerde de motor nog te starten, maar nadat dit niet lukte gaf hij zich over.

De andere man bleek zich ook in de boot te verschuilen, namelijk in het hoekje van de kajuit. Ze zijn allebei aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. In de boot lagen inbrekersattributen en spullen uit de schuren van woningen aan de Lelielaan. Inbrekers vaker met de boot De politie laat weten dat het vaker voorkomt dat inbrekers een boot gebruiken en wil daarom inwoners waarschuwen: woon je aan het water met een vrije doorgang naar groter vaarwater, laat dan geen waardevolle spullen achter in de tuin, zet een goed slot op de schuur en sluit je woning aan de achterkant goed af.