Mogelijke coronapatiënt van kastje naar de muur gestuurd: "Ik voel me net een crimineel"

HEILOO - Een man uit Hoorn wordt sinds hij griepverschijnselen heeft van het kastje naar de muur gestuurd. Vanaf zondag verbleef hij in een hotel, maar toen hij daar vertelde over zijn klachten wisten zij niet hoe snel ze van hem af moesten komen. De man zit nu in isolatie in de voormalige GGZ-kliniek in Heiloo, maar kreeg daar allesbehalve een warm onthaal. "Ik voel me net een crimineel", vertelt hij.

De horrorweek van de Horinees, die anoniem wil blijven, begint op 4 maart. Nadat hij uit Lissabon terugkeert, krijgt hij klachten. Hij heeft een drukkende pijn op de borst, koorts en hij heeft last van verkoudheidsklachten. Hij neemt in eerste instantie contact op met de huisarts, maar die weigert hem vanwege protocollen te zien.

Op zondagmiddag worden de klachten erger. Aangezien de man deze klachten heeft en hij 's nachts belletjes moet plegen voor zijn werk, besluit hij zondagochtend naar een hotel in de buurt gegaan. "Ik wil niet mijn gezin aansteken", vertelt de man al hoestend aan de telefoon. Zondagmiddag zei de wachtdoende arts dat ze hem niet wilden zien, hem wordt verteld dat de mogelijkheid bestaat dat hij het coronavirus heeft. De ochtend daarna heeft hij zijn eigen huisarts gebeld en die heeft gezien de klachten en zijn reis naar het buitenland contact opgenomen met de GGD. Twee uur later hingen zij aan de telefoon. "Die mevrouw ging mij allerlei vragen stellen, maar wilde nog steeds geen test doen. Ze vertelde mij dat ik maar moest wachten op de uitslag van diegene waarmee ik in Lissabon in contact ben geweest." In isolatie op de hotelkamer Omdat er nog geen test kon worden afgenomen werd hem verteld dat hij in isolatie moest op zijn hotelkamer. Daarbij deed de GGD een opvallende uitspraak: "Ik moest in isolatie blijven op de kamer, maar mocht het niet vertellen aan het hotel. Dit zou onnodige paniek veroorzaken", vertelt hij. Toch besloot hij de supervisor van het hotel te bellen om de situatie uit te leggen. "Ik kan moeilijk de roomservice naar binnen laten terwijl ik misschien besmettelijk ben." "Alles leek geregeld, tot de directeur van het hotel me belde. Hij begon met de vraag: 'Hoe gaat het met je?' Maar zijn toon veranderde al snel. "Waarom ga je niet naar huis toe, je woont hier in de buurt. Vervolgens kreeg ik de vraag waarom ik überhaupt naar het hotel was gekomen. Eigenlijk werd mijn eerlijkheid naar het hotel, mijn grootste tegenstander." De volgende dag bleek al snel dat ook het hotel contact had opgenomen met de GGD. Volgens de man belde iemand van GGD Hollands Noorden met de boodschap dat er die middag een heuse corona-ambulance zou komen. "Je moet zo snel mogelijk weg uit het hotel en we gaan je naar Heiloo brengen. Daar wordt dan ook een test afgenomen."

Dinsdagavond komt de man aan bij de voormalige GGZ-instelling in Heiloo. Door de twee ambulance medewerkers is verteld dat hij niets mee mocht nemen. Hij heeft daarom al zijn kleding en tandenborstel achter moeten laten in het hotel. "Je zou dan verwachten dat er iets geregeld is, maar dat was duidelijk niet het geval." Hoewel de omstandigheden inmiddels zijn verbeterd, was de man niet te spreken over zijn ontvangst: "Ik zit hier in een oude kliniek ofzo, er zijn hier twee vrijwilligers van het Rode Kruis. Maar er is verder niets geregeld. Er is hier geen eten of drinken, er is ook geen internet en ik heb ook geen kleding. Ik zou naar een openbare ruimte kunnen lopen waar een tv staat die het niet doet, maar daar blijft het bij. Er is hier zo weinig geregeld, ik zit nog liever in een gevangenis." De man vertelt dat hij en de twee vrijwilligers hebben besloten maar een pizza te bestellen. "Daarnaast zijn de mensen van het Rode Kruis naar het tankstation gelopen om een fles Fanta te halen. Voor iemand die koorts heeft zijn dit niet perse de producten waar iemand beter van wordt."

Eerste opname onverwacht snel Volgens een woordvoerder van de GGD is er zo weinig geregeld omdat de nieuwe locatie pas sinds dit weekend in beeld is: "Het klopt dat nog niet alles perfect geregeld is. De eerste opname kwam onverwacht snel waardoor niet alles verliep als zou moeten. Dit is een uitzonderlijke en nieuwe situatie voor iedereen die hieraan werkt. We doen ons uiterste best om alles zo snel mogelijk in orde te maken."

Eten in GGZ-instelling Heiloo NH Nieuws

De situatie in de voormalige GGZ-instelling is ondertussen verbeterd. Er is gezond eten geregeld en er is schoon beddengoed. De man uit Hoorn vertelt dat hij blij is met de verbetering: "Ik hoop vooral dat de mensen die hier nog opgevangen gaan worden in een betere situatie terechtkomen dan ik."